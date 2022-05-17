Эли Ишай: Я не знал, что на горе Мерон есть небезопасные сооружения

Бывший министр внутренних дел Эли Ишай дал показания перед государственной комиссией по расследованию на горе Мерон во вторник, заявив, что не знал, что на Мероне есть небезопасные сооружения.

Показания Ишая положили начало новому раунду расследования, в котором ряд других политиков, включая бывшего министра общественной безопасности Амира Охана и бывшего министра внутренних дел Арье Дери, также должны дать показания в ближайшие недели.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Хотя Ишай сказал, что он пытался внести изменения и реформы в ситуацию, фактические данные показывают, что он не одобрял никаких новых планов.

Когда его спросили об этом, он сказал, что не одобряет новые планы, потому что профессионалы, глубоко вовлеченные в проблему Мерона, выступили против некоторых изменений, которых он хотел.

На сегодняшний день большая часть вины лежит на некоторых экстремистских хасидских сектах, которые очень неформально управляли частями горы.

Министерство по делам религий также было обвинено в том, что оно поддалось сильному влиянию этих сект.