Эли Ишай: Я не знал, что на горе Мерон есть небезопасные сооружения

Показания Ишая положили начало новому раунду расследования, в котором ряд других политиков, включая бывшего министра общественной безопасности Амира Охана и бывшего министра внутренних дел Арье Дери, также должны дать показания в ближайшие недели.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
Хотя Ишай сказал, что он пытался внести изменения и реформы в ситуацию, фактические данные показывают, что он не одобрял никаких новых планов.
Когда его спросили об этом, он сказал, что не одобряет новые планы, потому что профессионалы, глубоко вовлеченные в проблему Мерона, выступили против некоторых изменений, которых он хотел.
На сегодняшний день большая часть вины лежит на некоторых экстремистских хасидских сектах, которые очень неформально управляли частями горы.
Министерство по делам религий также было обвинено в том, что оно поддалось сильному влиянию этих сект.
Курсор ранее писал, что Матан Кахана восстановлен на посту министра религии. Матан Кахана вернулся к своей должности в правительстве после того, как был вынужден покинуть ее для того, чтобы заменить депутата Йомтоба Калфона на заседании Кнессета.
Также мы сообщали, что полиция находится в состоянии повышенной готовности в преддверии празднования Лаг ба-Омер. Десятки тысяч людей соберутся на гору Мерон в среду вечером, чтобы отпраздновать Лаг ба-Омер, ровно через год после того, как 45 человек были убиты там в трагической человеческой давке.