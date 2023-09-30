Эритрейские беженцы обратились к Бен-Гвиру с просьбой

Они просят у него защиты от агентов режима, терроризирующих их в Израиле.

Организация эритрейских соискателей убежища направила министру внутренней безопасности Итамару Бен-Гвиру петицию, в которой попросили полицию защитить беженцев от насилия со стороны агентов эритрейского режима, что не дают им мирно жить и работать в Израиле. Это произошло после страшной поножовщины в Тель-Авиве, в которой пострадали 10 эритрейцев.

Об этом пишут "Новости Израиля".

Представители беженцев заявили, что против них ведется организованная кампания террора. По их словам, вооруженные бандиты нападают на эритрейцев, когда те возвращаются с работы, от чего они не чувствуют себя в безопасности. Они предполагают, что за этим кто-то стоит (имеется в виду, видимо, посольство Эритреи).

Стоит отметить, что в Тель-Авиве регулярно наблюдаются столкновения между соискателями убежища и агентами эритрейского режима. Однако полиция Израиля действует одинаково в отношении обеих сторон - те и другие одинаково считаются "инфильтрантами" и могут рассчитывать на "коллективную защиту", поскольку живут в Израиле на полулегальном положении.

Для правых расистов, к которым относится и министр национальной безопасности Бен-Гвир, насилие внутри эритрейской “общины” - лишний повод требовать депортации всех соискателей убежища и обвинять БАГАЦ в блокировании противоправных санкций против эритрейцев.

Ранее "Курсор" писал о том, что стало известно о первых задержаниях подозреваемых в массовой драки в Тель-Авиве. На бульваре Хар-Цион произошла групповая драка с поножовщиной, в результате которой суданский проситель убежища был убит и девять эритрейцев были ранены.