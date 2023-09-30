Поножовщина в Тель-Авиве: полиция арестовала 15 просителей убежища

Стало известно о первых задержаниях подозреваемых в массовой драки в Тель-Авиве.

В Тель-Авиве на бульваре Хар-Цион произошла групповая драка с поножовщиной, в результате которой суданский проситель убежища был убит и девять эритрейцев были ранены. На данный момент сообщается о задержании полицией пятнадцати просителей убежища. Всех их подозревают в причастности к кровавой драке с использованием ножей.

Об этом пишет "Сегодня в Израиле".

Известно, что больше всего в этой драке пострадали двое мужчин – 40-летний и 20-летний. Кроме того, еще трое находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные получили легкие ранения. Медики из службы скорой помощи «Маген Давид Адом» оказали первую помощь пострадавшим на месте, после чего госпитализировали их в больницы Ихилов, Вольфсон, Бейлинсон и Шиба.

Согласно версии полиции, инцидент возник из-за спора о режиме в Эритрее. Также по предварительным данным, убитый суданец стал жертвой предполагаемого конфликта с местными наркоторговцами.

Ранее "Курсор" писал о том, что полиция уже начала расследование произошедшего инцидента в Тель-Авиве. Участок Хар-Цион известен как район, где проживает много иностранных рабочих, в основном гастарбайтеров, в южной части города.

Заявление о массовой драке поступило в полицию и Службу скорой помощи всего за полтора часа до другого случая, что произошел в районе Ха-Тиква, неподалеку от бульвара Хар-Цион. Связь между этими двумя инцидентами остается неясной.