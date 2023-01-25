ЕС и Великобритания усложнят въезд для израильтян

Ряд европейских стран, среди которых Великобритания, присоединились к программе ETA (ETIAS), что усложнит для израильтян въезд на территорию ЕС.

Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля».

Теперь после заполнения электронного заявления для пересечения границы и уплаты сбора, турист будет получать специальную форму с номером, для предоставления пограничникам. Номер будет действовать несколько лет с момента получения. Правила вступят в силу в конце 2023 года.

Несколькими днями «Курсор» сообщал, что безвизовый режим с США тоже оказался под угрозой, потому что американская сторона обратилась к Еврейскому агентству («Сохнут») и к правительству Израиля, чтобы получить разъяснения по поводу процедуры выдачи гражданства Израиля россиянам, получающих разрешение на репатриацию.

В Вашингтоне обеспокоены, что наличие безвизового режима для израильтян может стать «лазейкой» для россиян и бизнесменов с проблематичной репутацией и агентов *кремля. Предполагается, что они будут совершать репатриацию в Израиль лишь для получения израильского паспорта и дальнейшего въезда в США.

Американские власти полагают, что с помощью процедурие получения израильского гражданства появится риск массовой репатриации шпионов в Израиль, а потому чиновники США хотят быть осведомлены о всех деталях и подробностях процесса репатриации и верификации личностей из россии при получении гражданства Израиля.

Известно, что сейчас США и Израиль ведут переговоры о включении безвизового режима для израильтян, но из-за увеличившегося числа репатриантов из рф этот вопрос оказался под угрозой. В скором времени Белый дом предоставит данные о проценте граждан Израиля, которым было отказано в американской визе. Если он будет ниже 3%, то у Израиля появятся шансы на присоединение к безвизовой программе. Ориентировочно визы могут отменить к грядущей осени.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!