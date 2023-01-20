США запросили разъяснение правил предоставления израильского гражданства репатриантам из рф

Опасения Вашингтона связаны с процедурой верификации приезжающих в Израиль россиян на фоне возможного согласования безвизового режима для израильтян.

Представители Белого дома попросили израильские власти и Еврейское агентство (Сохнут) предоставить разъяснения по поводу процедуры выдачи россиянам израильского гражданства.

США интересует вопрос, каким образом проводится верификация личности граждан рф*, получающих разрешение на репатриацию.

В данный момент между США и Израилем проводятся переговоры о включении безвизового режима для израильтян, и помешать его согласованию может увеличившееся число репатриантов из россии. Вашингтон опасается, что упрощенными правилами выезда в США воспользуются «российские граждане с проблематичным прошлым».

В течение нескольких дней Белый дом предоставит данные о проценте граждан Израиля, которым отказали в американской визе. При показателе ниже 3%, Израиль получит шансы для включения в безвизовую программу. Ориентировочно, можно ожидать отмены виз к осени 2023 года.

В прошлом правительстве Айелет Шакед инициировала программу по снижению количества отказов в визе в США для израильтян.

Ранее Курсор писал, что новый министр алии и интеграции заявил о глобальных планах по репатриации.

Напомним, Махмуд Аббас призвал США открыть американское консульство в Восточном Иерусалиме. При этом Аббас назвал новое правительство «оккупационным».

Наш сайт сообщал, что Израиль находится на грани политического кризиса — мировые СМИ.