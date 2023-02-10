Еще один погибший: число жертв теракта в Рамоте растет

В теракте на остановке погиб еще один молодой мужчина.

Среди раненых на остановке в Рамоте людей скончался еще один человек.

Об этом сообщает Телеграм-канал Люди в черном.

Погибший — мужчина около 20 лет.

Жестокий теракт на остановке, где было много людей и детей не укладывается в голове.

Спикер Кнессета Амир Охана отреагировал на теракт в Иерусалиме: «Снова Шаббат. Снова крики боли и горя. Снова дети. Мои соболезнования семье, потерявшей самое дорогое. Скорейшего выздоровления раненых.

Укрепляйте руки силовиков, ликвидировавших террориста, и в будущем они будут взимать плату со всех, кто допустил, поощрял и принимал участие в этом бесчеловечном злодеянии».

Ранее Курсор писал про теракт в Рамоте: опубликовано видео нейтрализации террориста.

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