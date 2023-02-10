В Рамоте — Иерусалиме араб совершил автомобильный теракт — погиб ребенок, много раненых

В Рамоте — Иерусалим арабский террорист совершил автомобильный теракт, в результате чего погиб ребенок. Еще 8 человек получили ранения.

Об этом сообщает «Голос Израиля«.

Как отмечено в сообщении, из 8-ми раненых — три человека находятся в тяжелом состоянии. Двоих детей госпитализировали в критическом состоянии. Количество пострадавших может возрасти. Уточняется, что двое раненых скончались, в том числе — ребенок.

По данным журналистов, арабский террорист на автомобиле наехал на толпу людей, среди которых были дети. Граждане стояли на автобусной остановке. Подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются. Террориста уже нейтрализовали.

Напомним, 9 февраля, на военном блокпосту на перекрестке Аль-Фавар на юге регионального совета Хар-Хеврон была предотвращена попытка ножевого теракта. Палестинец попытался нанести ножевое ранение военнослужащему ЦАХАЛа во время досмотра автомобиля. Злоумышленник был нейтрализован.

Также «Курсор» сообщал о том, что в Дженине взорвалось авто, заминированное для совершения теракта. Машину планировали взорвать дистанционно посредством мобильного телефона. По сообщениям палестинских источников, террорист, занимавшийся минированием автомобиля, получил ранения средней тяжести