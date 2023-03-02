Еще три случая полиомиелита зафиксировали на севере Израиля

Еще трое детей были заражены полиомиелитом на севере Израиля в четверг, 2 марта.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Это произошло через несколько дней после того, как восьмилетний ребенок был заражен вирусом в Цфате. У троих не было никаких клинических симптомов.

В последние месяцы в канализационных водах по всему Израилю был обнаружен вирус полиомиелита. Более 150 000 детей до сих пор не привиты от вируса.

Ранее «Курсор» рассказывал, что в понедельник, 27 февраля, минздрав объявил о госпитализации с подозрением на полиомиелит 8-летнего ребенка, живущего возле города Цфат. Для уточнения диагноза специалисты провели расследование среди близких родственников и друзей ребенка.

Отметим, что полиомиелит является острым высококонтагиозным вирусным инфекционным заболеванием, обусловленным поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующимся преимущественно патологией нервной системы. Преимущественно он протекает в бессимптомной или стёртой форме.

Порой так происходит, что полиовирус проникает в центральную нервную систему и размножается в нейронах. Вследствие этого происходит гибель, необратимые парезы или паралич иннервируемых ими мышц.