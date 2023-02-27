На севере Израиля подозревают случай полиомиелита – минздрав

Минздрав объявил о госпитализации с подозрением на полиомиелит 8-летнего ребенка, живущего возле города Цфат.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Для уточнения диагноза будет проведено расследование среди близких родственников и друзей ребенка.

Отметим, что полиомиелит является острым высококонтагиозным вирусным инфекционным заболеванием, обусловленным поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующимся преимущественно патологией нервной системы. Преимущественно он протекает в бессимптомной или стёртой форме.

Порой так происходит, что полиовирус проникает в центральную нервную систему и размножается в нейронах. Вследствие этого происходит гибель, необратимые парезы или паралич иннервируемых ими мышц.

Ранее мы рассказывали, что в мире начал свирепствовать синдром VEXAS (ВЕХАС), являющийся редким и опасным аутоиммунным заболеванием, в основном поражающим мужчин старше 50-летнего возраста. Он связан с генетической мутацией гена UBA1, которая не наследуется, но провоцирует нарушение иммунных клеток и образование воспалительных симптомов.

Особенности заболевания, отраженные в его аббревиатуре, включают вакуоли в клетках крови, наличие фермента E1, мутацию на хромосоме Х, аутовоспаление и соматические мутации. Среди симптомов врачи упомянули о лихорадке, усталости, одышке, артрите, воспалении кожи, хрящей в ушах и носу, кровеносных сосудов, лимфатических узлов, легких или глаз. Подробнее об этом читайте здесь.

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