Если уровень воды поднимется: насколько Израиль готов к последствиям глобального потепления

Ученые из Университета Юта (США) провели опрос, чтобы определить готовность стран, которые имеют морское побережье, к быстрому подъему уровня воды из-за глобального потепления.

Об этом сообщает издание Haaretz.

В ходе опроса выяснилось, что Израиль по степени готовности оказался на уровне Намибии, Гамбии и Либерии. В нашей стране опрос отправили 14 государственным организациям, отвечающим за планирование прибрежных территорий. Пять из них ответили, что такая возможность никак не учитывается, при чем в целом, на уровне государства. То есть, в Израиле нет четкой государственной политики планирования на случай быстрого подъема уровня воды.

Но при этом, ученые говорят, что на этот показатель нужно обращать внимание, потому что скорость подъема увеличивается. Новые оценки учитывают быстрое таяние льдов в Антарктиде и Гренландии. Если за 20 лет уровень Средиземного моря поднимется на полметра, многие прибрежные территории Израиля просто исчезнут.

Климатологи говорят, что из-за быстрого поднятия уровня воды могут быть сильные и частые штормы.

«Курсор» писал ранее, что каждый седьмой стартап, основанный в Израиле в прошлом году, способствует борьбе с изменением климата.