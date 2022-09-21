Борьба с изменением климата: израильские стартапы привлекают все больше инвестиций

Исследование показало, что каждый седьмой стартап, основанный в Израиле в прошлом году, способствует борьбе с изменением климата.

Индустрия климатических технологий в Израиле продолжает развиваться. В прошлом году стало больше компаний, которые специализируются в этой области, а также привлеченных ими финансов.

Об этом сообщает издание En.globes.

Исследование, проведенное организацией PLANETech, показало, что каждый седьмой стартап, основанный в Израиле в прошлом году, способствует борьбе с изменением климата. Если в 2019 году всего 10% стартапов способствовали преодолению климатического кризиса, то в 2021 гожу эта доля составляла уже 14%.

Раньше инвестиции в израильские стартапы в области климатических технологий были ниже, чем в других странах мира. Согласно отчету PLANETech, в прошлом году около 2,5 миллиарда долларов, или 10% инвестиций в израильские предприятия, были направлены компаниям, вносящим свой вклад в борьбу с изменением климата. Это сопоставимо с 13% в ЕС и 14% в мире. Однако эта цифра улучшилась в первой половине этого года, когда 15% суммы, инвестированной в израильские стартапы, перешли к компаниям, сосредоточенным на этой сфере.

PLANETech насчитывает 694 израильских стартапа, которые помогают адаптироваться к изменению климата или сокращать выбросы парниковых газов. Компании представляют широкий спектр областей, таких как улучшение транспорта (например, Via и Optibus), повышение эффективности производства (Augury), сокращение пищевых потерь и пищевых отходов (например, Wasteless, у которой есть решение для автоматического снижения цен) и другие.

«Курсор» писал ранее, что на охлаждение городов Израиля выделят 25 миллионов шекелей.