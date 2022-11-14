Эстония больше не будет голосовать против Израиля в ООН

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что его страна изменила свою политику в отношении Израиля и больше не будет голосовать за резолюции ООН, осуждающие действия Израиля в Иудеи и Самарии, а также в Газе.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Вместо этого европейская страна стремится отныне согласовывать свою позицию в ООН по таким вопросам с Вашингтоном, своим ближайшим союзником в политике безопасности и ключевым партнером Иерусалима. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сказал, что Эстония недавно проголосовала вместе с Соединенными Штатами против осуждения Израиля в ООН.

Эта позиция была очевидна на прошлой неделе, когда Эстония была одной из 17 стран, проголосовавших против резолюции, требующей от Международного суда «срочно» оценить израильско-палестинский конфликт и израильскую «аннексию».

Раньше Эстония обычно голосовала за резолюции, осуждающие Израиль, в ООН вместе с несколькими другими странами. Рейнсалу сказал, что внешняя политика его страны в этом вопросе изменилась.

«Эстония является членом ЕС, и если у ЕС есть общая политическая позиция, в том числе и некоторые резолюции ООН… тогда, естественно, мы будем действовать в соответствии с совместно согласованной позицией ЕС», – сказал он.

Однако, Рейнсалу сказал, что если у 27 стран ЕС возникнут разногласия, Эстония теперь, как правило, будет согласовывать свою позицию при голосовании с Вашингтоном. Рейнсалу, вновь занявший пост главного дипломата Эстонии в июле, не объяснил, что побудило прибалтийскую нацию изменить политику.

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