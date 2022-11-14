Что обсудили Байден и Си Цзиньпин на G20

В рамках саммита G20 на Бали (Индонезия) состоялась встреча президентов США и КНР, Джо Байдена и Си Цзиньпина.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден считает, что *россии не удастся больше оккупировать украинские земли. Президент США утверждает, что его страна будет и дальше оказывать всю необходимую поддержку Украине, чтобы она отстаивала свои позиции.

«На самом деле отвоевание Херсона – это очень знаковая победа для Украины, могу разве что аплодировать храбрости и мощи Вооруженных сил и народа Украины», – сказал Байден.

По мнению лидеров Китая и США, ядерное оружие никогда не должно быть применено, в том числе в рамках войны в Украине. Они согласились, что ядерную войну нельзя выиграть. Также Джо Байден заявил, что США не будут участвовать ни в каких переговорах без Киева.

«Я четко дал понять, что мы продолжим предоставлять возможность украинскому народу защищать себя – и мы не собираемся вступать в какие-либо переговоры. Ничего без Украины это решение должна принять Украина», – добавил он.

Помимо этого, Байден и Си Цзиньпин пришли к выводу, что отношения между их странами нужно пересмотреть и разработать принципы, которые предотвратят скатывание к конфликту. Тем не менее, президент США заявил своему коллеге, что его страна продолжит активно конкурировать с КНР. Дополнительно они договорились о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Китай.

Также «Курсор» сообщал, что cтраны G20 согласовали проект заявления по итогам саммита.

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