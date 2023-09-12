Этим летом в Израиле существенно упали продажи квартир

Показатель близок к самому низкому уровню, зафиксированному в июне 2002 года.

На израильском рынке недвижимости ситуация остается по-прежнему нестабильной, в частности продолжают снижаться продажи как первичного, так и вторичного жилья. Этим летом показатель приблизился к уровню 2002 года - времен второй интифады.

Об этом пишет издание "Детали".

Главный экономист по жилой недвижимости Шмуэль Абрамсон отметил, что за июль текущего года в стране было куплено 6912 единиц жилья, что на 27 процентов меньше по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. Если не брать в учет льготные квартиры, то на свободном рынке было продано 6264 недвижимости, что на 29 процентов меньше, чем в первый месяц текущего лета.

По словам экономиста, продажи за летний период резко упали и приблизились к уровню 2002 года, когда в стране наблюдался спад экономики и вторая интифада.

Отмечается, что из общего количества проданных квартир 4412 единиц жилья были "со вторых рук", а это на 32 процента меньше по сравнению с июлем 2022 года. При чем, заключенных сделок было мало по всей стране, особенно в Тель-Авиве и центре Израиля. Новых квартир было продано всего 2500 единиц, что на 15 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 12 процентов меньше, чем в июне 2023 года.

Единственный город, который отличился в этой статистике - Беэр-Шева. Там продажи недвижимости по сравнению с летом прошлого года выросли на треть, а все из-за умеренной стоимости.

"Курсор" писал ранее, что в израильских городах приостановился рост цен на жилье, а вот арендная плата продолжает повышаться, по сравнению с июнем 2022 года, средняя стоимость аренды квартиры в нашей стране поднялась на 5,7 процента.