«Это чудо»: израильтянка родила после пересадки замороженных яичников

Женщина решилась на медицинский эксперимент по замораживания яичников, когда он тестировался только на мышах.

Израильтянка в возрасте 25-лет решилась на эксперимент по замораживанию яичников. Она была вынуждена это сделать, потому что заболела онкологическим заболеванием. И спустя 20 лет орган снова пересадили в ее тело, и она смогла родить малыша.

Об этом сообщает издание «Детали».

До этого ни у одной другой женщины яичники не находились так долго в глубокой заморозке, и то, что женщина смогла родить — настоящее чудо. Она забеременела с помощью экстракорпорального оплодотворения и родила дочь, которую назвали Эшкар («подарок»).

Женщина согласилась на медицинский эксперимент, когда эта технология только тестировалась на лабораторных мышах. Но это ей давало надежду на то, что в будущем она сможет стать мамой.

«Курсор» писал ранее, что у британки Молли Гилберт предродовые схватки начались через 24 часа после того, как она узнала, что беременна. До этого женщина, по ее же признанию, не испытывала никаких признаков приближающегося материнства.

Еще мы писали, что израильская фотомодель и актриса Моран Атиас сегодня, 28 сентября, впервые стала мамой. Ребенок появился на свет в медицинском учреждении «Ихилов».

Напомним, что женщина из Катча (Индия) в возрасте «от 65 до 70 лет», родила своего первого ребенка.