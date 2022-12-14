Это исторический день: на Кикар ха-Медина одобрили строительство комплекса

Это один из самых сложных и затяжных проектов в истории израильского градостроительства.

Муниципалитета Тель-Авива-Яффо спустя семи десятков лет одобрил строительство комплекса на Кикар ха-Медина, который включает в себя три спиральные башни с 453 единицами жилья и общественный парк с искусственным озером.

Об этом сообщает Globes.

Реализацией проекта займутся компании Electra Construction и Ashtrom, работы уже находятся на этапе фундамента. Проектом управляет инжиниринговая компания Waxman Govrin Geva. Завершить строительство комплекса планируют в течение четырех лет.

Сообщается, что разрешение на стройку было получено владельцами земельного участка несколько дней назад, они и выступают застройщиками. На площади возведут три жилые башни, а вокруг них обустроят общественный парк с велосипедными и пешеходными дорожками, искусственное озеро, фитнес-центры и другие локации для отдыха граждан.

Этот участок был приобретен еще в 1942 году частными лицами, наследниками которых и являются инициаторы нынешнего проекта. Первые владельцы в свое время продвигали план строительства «площади внутри площади», но он не был одобрен. С того времени предлагались многие другие планы, но по разным причинам они так и не были реализованы.

Один из наследников Дани Гольдшмид отметил, что это исторический день, поскольку они наконец-то получили разрешение на строительство на земле, приобретенной еще их бабушками и дедушками. И после всех трудностей и задержек, они смогут реализовать свой амбициозный проект.

«Курсор» писал ранее, что Тель-Авив больше не является самым дорогим городом в мире.