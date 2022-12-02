Тель-Авив потерял звание самого дорогого города в мире -The Economist

Тель-Авив опустился на третье место в мировом рейтинге стоимости жизни The Economist Intelligence Unit за 2022 год.

Тель-Авив больше не является самым дорогим городом в мире, согласно опубликованному рейтингу Economist’s Intelligence Unit (EIU) по стоимости жизни в мире за 2022 год. Тель-Авив, возглавлявший прошлогодний рейтинг, опустился на третье место после Сингапура и Нью-Йорка.

Исследование стоимости жизни в мире, проведенное EIU, показало, что цены выросли на 8,1% в среднем в годовом исчислении в 172 крупных городах мира, что является самым большим годовым ростом за 20 лет, когда исследование было опубликовано. EIU объяснила это войной в Украине и продолжающимися проблемами с цепочками поставок. В Азии среднегодовой рост стоимости жизни составил 4,5%.

Опрос этого года, который проводился с 16 августа по 16 сентября 2022 года, показал, что самый быстрый рост цен (из 400 опрошенных продуктов) был на литр бензина, который вырос в среднем на 22% в годовом исчислении в местных городах. валютных условиях на фоне роста мировых цен на нефть.

«Индекс WCOL также показывает влияние сильного доллара США на рейтинг нашего города, поскольку процентные ставки растут, а инвесторы выбирают безопасность. Нью-Йорк впервые возглавил рейтинг, сравняв с Сингапуром. Лидер года Тель-Авив опустился на третье место. Дамаск (Сирия) и Триполи (Ливия) остаются самыми дешевыми городами», — говорится в заявлении EIL.

Ранее Курсор писал, что назван лучший социально-экономический район Израиля. Шесть из десяти районов с самым высоким рейтингом находятся в Тель-Авиве.

Наша редакция сообщала о том, что согласно данным Центрального статистического бюро, Иерусалим опустился с третьего нижнего уровня на второй в социально-экономическом рейтинге.