«Это обходится слишком дорого»: мэр Тель-Авива сделал выговор компании Wolt

Мэр города отметил, что показал компании «желтую карточку» и больше дополнительных предупреждений делать не будет.

В среду, 21 сентября, мэр Тель-Авива Рон Хульдаи провел встречу с генеральным директором компании по доставки еды Wolt Лиор Эшколь и вынес ему предупреждение, касающееся «дикой езды» курьеров по дорогам.

Об этом сообщает издание News.walla.

Мэр отметил, что курьеры компании постоянно нарушают правила дорожного движения, а это (езда с нарушением ПДД) обходится слишком дорого, поскольку жизнь и здоровье важнее, чем какой бы то ни было обед. За последние три года в Израиле пострадали 80 человек в ДТП с участием курьеров.

Он отметил, что многие жители Тель-Авива пользуются услугами компании. Но это не значит, что она должна нарушать общепринятые нормы, потому что безопасность жителей должна быть на первом месте.

Рон Хульдаи подчеркнул, что приветствует инициативу министерства транспорта ввести регистрационные номера для электрических двухколесных видов транспорта. А еще он потребовал от представителя компании Wolt улучшить систему идентификации курьеров, чтобы инспекторы смогли эффективно вычислять нарушителя.

Мэр Тель-Авива отметил, что показал компании «желтую карточку» и больше не будет делать никаких предупреждения, следующей карточкой будет «красная».

«Курсор» писал ранее, что мэрия Тель-Авива недавно запретила испытания роботов-доставщиков компании «Яндекс». Так, жители не раз жаловались на то, что роботы блокируют подход к тротуарам.