В Тель-Авиве отказались тестировать роботов-курьеров Яндекса

Робот оснащен камерами и датчиками, которые помогают ему ориентироваться в пространстве и избегать столкновений с препятствиями.

Мэрия Тель-Авива недавно запретила испытания роботов-доставщиков компании «Яндекс». Так, жители не раз жаловались на то, что роботы блокируют подход к тротуарам. Отметим, что в израильском офисе российской компании работают 450 сотрудников.

Об этом пишет Globes.

В Израиле действуют несколько сервисов «Яндекса». В 2021 году компания решила запустить проект по доставке еды с помощью роботов. В мэрии заявили, что пилотный проект не был согласован с муниципалитетом.

«На данный момент мэрия приостановила этот проект, чтобы изучить, насколько он соответствует городской инфраструктуре», — заявили в муниципалитете.

В «Яндексе» заявили, что сотрудничали с муниципалитетом, однако не рассказали, согласовывали езду роботов по улицам города.

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