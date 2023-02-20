Евреев не пустят на Храмовую гору в Рамадан: названа причина

Правительство Израиля намерено запретить евреям посещать Храмовую гору в течение последних 10 дней месяца Рамадан, который является священным для мусульман. Это решение было принято по просьбе органов безопасности.

Об этом сообщает «Кан-11«.

Как известно, ранее это решение было подвергнуто жесткой критике со стороны Бена Гвира и Смотрича, которые назвали его капитуляцией перед террором.

«Правительство Беннета-Лапида — и то закрывало гору на меньший срок», — заявил министр.

Том Нисани, генеральный директор ассоциации «Бе Ядейну» и сторонник еврейского присутствия на Храмовой горе, заявил, что запрет на посещение евреями горы может привести к тому, что она станет местом подготовки и совершения терактов, а также к разрушению древних артефактов. Он отметил, что это нанесет ущерб полиции, Израилю в целом и всем евреям. Он также подчеркнул, что правительство несет ответственность за эту капитуляцию перед террором и должно взять себя в руки.

Согласно иудаизму, посещение Храмовой горы является важной частью праздника Песах, которое обязательно для исполнения три раза в году в праздники Песах, Шавуот и Суккот. Однако, многие течения иудаизма предостерегают евреев от посещения горы из-за вероятности нарушения правил.

В прошлом году на гору во время Песаха поднялось рекордное число еврейских паломников — 4625 человек. Предыдущий рекорд был установлен годом ранее, когда на гору поднялось 2641 еврей. Абсолютный рекорд был зафиксирован в дни Суккота осенью 2021 года, когда на гору поднялось 3730 человек.

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