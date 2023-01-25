Бен-Гвир о Храмовой горе: Я не следую политике Иордании

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что будет продолжать подниматься на Храмовую гору, на следующий день после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу сказал королю Иордании Абдалле II, что он сохранит статус-кво на святом месте.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Я управляю своей собственной политикой в ​​отношении Храмовой горы, а не политикой иорданского правительства. Я поднялся на Храмовую гору. Я буду продолжать подниматься на Храмовую гору», — сказал Бен-Гвир общественной телекомпании Kan.

«При всем уважении к Иордании, Израиль — независимая страна», — добавил Бен-Гвир.

Ранее в этом месяце Бен-Гвир совершил провокационный визит на это место, вызвав осуждение со стороны Иордании и всего арабского мира.

В соответствии с соглашением, которое существовало на протяжении десятилетий под опекой Иордании, евреям и другим немусульманам разрешается посещать Храмовую гору в определенные часы, но они не могут там молиться. В последние годы еврейские религиозные националисты, в том числе члены новой правящей коалиции, все чаще посещали это место и требовали равных прав на молитву для евреев, что приводило в ярость палестинцев и мусульман во всем мире.

В преддверии турне Бен-Гвира Амман дал понять, что визит министра или действия, нарушающие статус-кво, будут иметь далеко идущие последствия, включая возможность понижения дипломатического ранга.

Ранее Курсор писал о напряженная ситуация вокруг Храмовой горы: Нетаниягу дал обещание королю Иордании. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, как сообщается, пообещал королю Иордании Абдалле II, что статус-кво на Храмовой горе в Иерусалиме будет сохранен во время их встречи во вторник.

Курсор сообщал, что послы Израиля и Палестины поссорились на экстренной сессии ООН по Храмовой горе. Постппред Израиля в ООН раскритиковал палестинцев на экстренном заседании СБ ООН, посвященном недавнему визиту министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору в Иерусалиме.

Наша редакция писала, что, несмотря на опасения служб безопасности и просьбы Нетаниягу отложить восхождение, Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору, при этом никаких критических ситуаций не произошло.

Напомним, что Иордания вызвала посла Израиля из-за визита Бен-Гвира на Храмовую гору.