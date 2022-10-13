Евреи стали жертвами каменного террора в Шимон а-Цадик

Два еврея получили легкие ранения из-за того, что арабы бросали в них камни в районе Шимон а-Цадик в Иерусалиме.

Об этом сообщает INN.

«Видя и не веря – теперь в Шимон а-Цадик: арабский террорист бросает камни в евреев на глазах у полицейских. Вместо того, чтобы стрелять в него или, по крайней мере, арестовать его, полицейские довольствуется тем, что отталкивает его назад. Вот так выглядит беззаконие. Пришло время поддержать нашу полицию, чтобы бороться с врагом, и я сейчас еду на место, чтобы защитить жителей-евреев», – заявил Итамар Бен-Гвир.

Также «Курсор» сообщал, что ЦАХАЛ после обстрелов закрыл въезд в город Шхем.