ЦАХАЛ после обстрелов закрыл въезд в город Шхем: что известно

Отдельным лицам будет разрешено выезжать по определенным дорогам, но только после проверки.

В среду, 12 октября, солдаты ЦАХАЛа закрыли въезд в город Шхем в Иудее и Самарии после участившихся случаев стрельбы со стороны боевиков группировки «Логово льва».

Об этом сообщает издание jpost.com.

Согласно заявлению, опубликованному пресс-службой ЦАХАЛа, решение о закрытии дорог в город Шхем «является частью усиления мер безопасности». Отдельным лицам будет разрешено выезжать по определенным дорогам и только после строгой проверки безопасности. Неясно, как долго продлится закрытие.

Палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что израильские войска также заблокировали въезд в близлежащий город Дейр-Шараф и несколько других деревень земляными насыпями. КПП Хувара и Аварта также были закрыты.

Отмечается, что в Шхеме проживает около 170 000 человек, и ожидается, что блокировка города затронет не только жителей, но и палестинцев из соседних городов, которые приезжают в город для торговли.

«Курсор» писал ранее, что армия обороны Израиля, которую перевели в состояние повышенной боевой готовности в преддверии праздников, в ходе столкновения с вооруженными палестинцами ликвидировала недалеко от Шхема одного террориста.

Еще мы писали, что 12 октября, на КПП «Каландия» произошла перестрелка между ЦАХАЛом и палестинцами.