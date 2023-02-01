Еврейка отказалась делить родильное отделение с арабкой в больнице Афулы

В больнице Эмек в Афуле еврейка отказалась делить родильное отделение с арабской женщиной и попросила, чтобы ее переселили.

Об этом сообщает 13-й канал.

По словам супруга арабской женщины, они были «в ужасе», услышав, как еврейка сказала, что боится находиться с ними в одной комнате.

«После того, как моя жена родила с помощью кесарева сечения, ее поместили в палату в родильном отделении с другой женщиной другого происхождения, которой не понравилось, что мы не принадлежим не к той же национальной группе, к которой принадлежит она, и она сказала, что не хочет спать с нами в одной комнате, потому что не чувствует себя в безопасности. Мы испытали шок. В больницах всегда можно, я сам врач, я видел, как это случалось с другими. Я думаю, что есть некоторые люди, которые испытывают необоснованный страх быть с другими, и я только жалею таких людей. Та же женщина, она высказывает свое личное мнение, но она не имеет права просить других людей выйти из палаты, потому что это не частная больница, и это то, что ей объяснили в больнице», – сказал он.

Мужчина добавил, что по итогу его жену перевели в другую комнату «по ее собственному желанию».

«Курсор» сообщал, что после посещения парикмахерской 26 израильтянок попали в больницу.