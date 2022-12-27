Еврейские лидеры США предупредили Израиль о новой опасности – СМИ

Еврейские лидеры США провели встречу с высокопоставленными израильскими чиновниками в посольстве в Вашингтоне в начале этого месяца, чтобы обсудить свои опасения по поводу нового правого правительства, предупредив, что политика, направленная против ЛГБТ-евреев и членов неортодоксальных общин, может привести к протестам американских евреев.

Об этом сообщает Axios.

Встреча с видными представителями произраильских организаций и Шули Давидовичем, главой бюро по делам диаспоры МИД Израиля, состоялась 7 декабря, когда новый премьер-министр Биньямин Нетаниягу проводил переговоры со своими крайне правыми и ультраортодоксальными партнерами по коалиции.

Журналисты пишут, что американские участники встречи выразили тревогу по поводу того, что новое правительство будет проводить политику, «которая является расистской, враждебной как реформаторским, так и консервативным евреям и наносит ущерб правам ЛГБТК+, что может повредить пожертвованиям Израилю от еврейской общины США».

Они предупредили, что такие шаги также подтолкнут молодых американских евреев к дальнейшему дистанцированию от Израиля, и предупредили о сценариях, при которых американские евреи могут протестовать у посольства в Вашингтоне или сотни людей прилетят протестовать в Израиль. В отчете со ссылкой на нескольких участников встречи говорится, что израильтяне были ошеломлены и призвали американцев не торопиться с осуждением.

«Курсор» сообщал, что ортодоксальная еврейская торговая палата осудила 330 раввинов за бойкот израильских министров.