Ортодоксальная еврейская торговая палата осудила 330 раввинов за бойкот израильских министров

В организации заявляют, что люди, идентифицирующие себя как еврейские лидеры, вызывают ненависть и антиизраильские настроения.

Ортодоксальная еврейская торговая палата обвиняет группу из 330 неортодоксальных раввинов в разжигании антиизраильской ненависти своим бойкотом.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«С учетом того, что антисемитизм распространяется по всему миру, а евреи повсюду подвергаются опасности, не является ничем иным, как шоком, что группа людей, которые идентифицируют себя в мире как еврейские лидеры, могут действовать так, чтобы вызвать еще большую ненависть и антиизраильские настроения», – сказано в заявлении.

В ОЕТП, к которой присоединился Игуд Харабаним, заявили, что огорчены группой из 330 человек, которые называют себя раввинами из реформистского, консервативного и реконструкционистского движений, и занимают видные должности в крупных городах, пообещавшей бойкот элементам нового правительства Израиля. Протест предполагает запрета членам правительства «выступать в наших общинах и организациях… и участвовать в других форумах в наших сообществах».

В Ортодоксальной еврейской торговой палате заявили, что вместе с более чем 1000 раввинов ортодоксального союза «Игуд хараббаним» призывают США поддержать израильское правительство по всем направлениям.

«Всего через три года после того, как арабские страны подружились с Израилем посредством подписания знаменательного Авраама, американское еврейское духовенство позорно стало тем, кто осуждает еврейское государство, сражаясь с ним за сердца и умы американских евреев», – добавили в организации.

Дуви Хониг, основатель и генеральный директор Ортодоксальной еврейской торговой палаты, назвал позором то, что члены духовенства, не признанные подлинной еврейской верой, притворяются, что представляют интересы еврейского мира.

Ранее «Курсор» рассказывал, что в США раввины пообещали запретить выступления некоторых членов правительства Израиля в своих общинах.