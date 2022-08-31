Еврейские организации о Горбачеве: «Человек, освободивший советское еврейство»

Михаил Горбачев, последний лидер Советского Союза, умер в москве* во вторник в возрасте 91 года.

Еврейские организации оплакивали смерть бывшего президента СССР Михаила Горбачева , вспоминая его как лидера, который поднял железный занавес и позволил примерно двум миллионам советских евреев свободно исповедовать свою религию или покинуть страну, что и сделало подавляющее большинство.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Горбачев, находившийся у власти с 1985 по 1991 год, проводил политику «гласности» или открытости, позволяя советским евреям открыто исповедовать свою веру, говорить на идише и иврите, печатать и распространять еврейские публикации и изучать еврейские тексты.

В конце концов, он полностью открыл ворота Советского Союза и позволил евреям страны выехать. Большинство евреев выехали в Израиль, но многие также поехали в Соединенные Штаты, Канаду и Европу.

Согласно данным, собранным Марком Тольцом из Еврейского университета, с 1989 по 1999 год более трех четвертей миллиона советских евреев переехали в Израиль.

Как первый, последний и единственный президент Советского Союза Горбачев в 1991 году публично признал давно известное: в Советском Союзе существует проблема антисемитизма.

«Ядовитые ростки антисемитизма проросли даже на советской земле», — сказал Горбачев во время речи, произнесенной в 1991 году в Бабьем Яру на Украине, месте массовых расстрелов евреев во время Холокоста.

«Сталинская бюрократия, публично отмежевавшаяся от антисемитизма, на самом деле использовала его как средство изоляции страны от внешнего мира и укрепления своих диктаторских позиций с помощью шовинизма», — заявил Горбачев в самом откровенном по тем временам и громкое осуждение антисемитизма со стороны советского чиновника.

За его роль в возрождении иудаизма в Советском Союзе и в том, что он позволил большинству евреев страны в конечном итоге выехать, высшие еврейские организации и лидеры восхваляли Горбачева как государственного деятеля и гуманиста.

«Покойся с миром, Михаил Горбачев, чьи усилия по открытию советского общества помогли положить конец холодной войне и преследованию правительством миллионов советских евреев, которые не могли ни жить открыто, ни свободно покинуть страну», — сказал Уильям Дарофф, генеральный директор Конференции президентов Крупнейшей американской еврейской организации.

Горбачев, однако, сетовал на тот факт, что так много советских евреев решили покинуть страну, полагая, что это вызовет утечку мозгов.

«Мы установили право на эмиграцию. Но, откровенно говоря, мы… очень сожалеем о том, что наши еврейские соотечественники уезжают, что страна теряет столько талантливых, умелых, предприимчивых людей», — сказал Горбачев на мероприятии 1991 года в Бабьем Яру.

Раввин Пинхас Гольдшмидт, президент Конференции европейских раввинов и бывший главный раввин москвы, написал в Твиттере, что «3 миллиона советских евреев обязаны [Горбачеву] своей свободой».

Американский еврейский комитет, одна из организаций, наиболее горячо защищавших советское еврейство, приветствовал Горбачева за предоставление большей свободы советскому народу, освобождение политических заключенных и исход советских евреев.

«Всемирный еврейский конгресс скорбит о смерти Михаила Горбачева, великого государственного деятеля, борца за свободу и права человека и настоящего друга еврейского народа, который своими действиями помог бесчисленному количеству советских евреев вернуться к своему наследию. Я выражаю глубочайшие соболезнования его семье», — говорится в заявлении президента Всемирного еврейского конгресса Рональда С. Лаудера.

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