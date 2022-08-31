Как мировые лидеры отреагировали на смерть Горбачева

Михаил Горбачев, последний лидер Советского Союза, сыгравший важную роль в прекращении холодной войны, скончался в москве* во вторник в возрасте 91 года.

Мировые лидеры поспешили воздать должное человеку, который руководил распадом СССР, поворотным моментом в мировой истории.

Президент США Джо Байден приветствовал бывшего советского лидера Михаила Горбачева, скончавшегося в среду в москве в возрасте 91 года, как «редкого лидера», сделавшего мир безопаснее.

«Это были действия редкого лидера — человека с воображением, способным увидеть, что другое будущее возможно, и мужеством рискнуть всей своей карьерой, чтобы достичь его, — говорится в заявлении Байдена, касающемся демократических реформ Горбачева. — Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей».

Российский лидер путин выразил «глубокие соболезнования» в связи со смертью Горбачева, сообщил российским информационным агентствам официальный представитель кремля песков.

Песков добавил, что путин, бывший агент КГБ, у которого были неоднозначные отношения с Горбачевым, в среду утром направит телеграмму с соболезнованиями семье и друзьям покойного лидера.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем заявлении похвалил Горбачева как «единственного в своем роде государственного деятеля, изменившего ход истории» и «сделавшего больше, чем кто-либо другой, для мирного окончания холодной войны».

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала Горбачева как «надежного и уважаемого лидера», который «открыл путь к свободной Европе».

Его «решающая роль» в падении «железного занавеса», символизировавшего разделение мира на коммунистический и капиталистический блоки, и окончание холодной войны оставили наследие, «мы его не забудем», написала она в Twitter.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Горбачева «человеком мира» в Твиттере рано утром в среду, заявив, что он «открыл путь к свободе для россиян». «Его приверженность миру в Европе изменила нашу общую историю», — написал он.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что «всегда восхищался мужеством и честностью», проявленными Горбачевым в доведении холодной войны до мирного завершения.

«Во время путинской агрессии в Украине его неустанная приверженность открытию советского общества остается примером для всех нас», — написал он в Twitter.

Как сообщал Курсор, Украина продолжает получать военную помощь от многих западных стран. Но есть виды вооружения, которых ВСУ очень не хватает или же они в дефиците.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!