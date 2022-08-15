Еврейский университет поднялся на 13 позиций в рейтинге лучших вузов мира

Еврейский университет продолжается укреплять свои позиции в международных рейтингах и лидировать среди других университетов Израиля.

Согласно Академическому рейтингу университетов (ARWU) за 2022 год, Еврейский университет в Иерусалиме поднялся на 13 позиций и занял 77-е место среди лучших вузов мира.

Об этом сообщает издание Jerusalem Post.

Три первые позиции в рейтинге достались американским университетам: Гарвардскому, Стэнфордскому и Массачусетскому технологическому университету. Далее в списке идет Кембриджский университет в Великобритании и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе.

В сотню лучших также вошли, помимо Еврейского университета, Технион и Институт Вейцмана, они разделили 83-е место.

Президент Еврейского университета профессор Ашер Коэн отметил, что успех Еврейского университета в рейтинге этого года является свидетельством их постоянного академического и исследовательского превосходства.

В июле этого года ARWU опубликовал также рейтинг академических предметов, в котором Еврейский университет занял 17-е место в мире по математике и коммуникации, 30-е место в области права и 48-е место в области социальной политики.

Ректор Еврейского университета профессор Барак Медина добавил, что благодаря замечательному студенческому составу, преподавателям, сотрудникам и академическим партнерам, их университет стал лидером на местном и глобальном уровнях и ключевой движущей силой процветающей экономики и общества Израиля.

«Курсор» писал ранее, что Еврейский университет в Иерусалиме возглавил рейтинг израильских университетов 2023 года.