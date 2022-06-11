Еврейский университет в Иерусалиме возглавил рейтинг израильских университетов 2023 года

Еврейский университет по-прежнему является университетом с самым высоким рейтингом в Израиле, занимая 222-е место в рейтинге высших учебных заведений мира.

Еврейский университет в Иерусалиме занял 222-е место в списке лучших университетов мира и 74-е место с точки зрения трудоустройства, в то время как Тель-Авивский университет занял 260-е место и 13-е место в мире по цитируемости на статью и 66-е место по результатам трудоустройства.

Список опубликовали глобальные аналитики высшего образования QS Quacquarelli Symonds.

Рейтинги показали общее снижение уровня израильских университетов по сравнению с прошлым годом, а также проблемы с международной репутацией работодателей, подчеркнув при этом распространенность израильских медицинских исследований.

«Система высшего образования Израиля продолжает набирать обороты, но у нее есть потенциал для дальнейшего роста, особенно с учетом национальной склонности к инновациям и созданию успешных партнерских отношений между университетами и промышленностью», — сказал старший вице-президент QS Бен Соутер. «Наши данные свидетельствуют о том, что что, несмотря на падение рейтинга QS Global Employer Survey в этом году, израильские университеты выпускают выпускников с высоким уровнем профессионального успеха».

Курсор писал ранее, что Израиль попал в десятку самых дорогих стран мира по стоимости жизни.