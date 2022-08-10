Еврейское агентство заявило, что не собирается покидать россию

В следующую пятницу в московском суде должно состояться слушание дела российского правительства против организации.

Еврейское агентство начало практическую подготовку к тому, что москва* выполнит свои угрозы и прикажет квазиправительственной группе прекратить свою деятельность в стране, говорит официальный представитель организации.

Однако он опровергает сообщения в СМИ о том, что Еврейское агентство считает, что его непременно заставят закрыться. В следующую пятницу в московском суде должно состояться слушание дела российского правительства против организации. Министерство юстиции россии потребовало прекратить деятельность Еврейского агентства в стране, обвинив организацию в незаконном сборе информации о российских гражданах.

«Мы изучаем все варианты на черный день», — сказал сотрудник Еврейского агентства. Однако, по его словам, агентство не ожидает, что его деятельность будет закрыта в ближайшее время.

«Процесс может пойти в обоих направлениях: закрытие или сохранение ужесточенного регулирования», — говорит он. «Но мы точно не собираемся уходить».

Напомним, что россияне заставили пленного украинского военного прокомментировать теракт в Еленовке.

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