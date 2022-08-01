Россияне заставили пленного украинского военного прокомментировать теракт в Еленовке

Украинский военный с позывным «Волына» рассказал, что эта трагедия повлияет на психику других военнопленных, а также их родственников.

Российские войска после теракта в Еленовке, в результате которого погибли украинские военнопленные, заставили пленного украинского военного прокомментировать трагедию. Так, в сети начал распространяться видеоролик с командиром 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ майором Сергеем Волынским, который также сейчас находится в плену у россиян.

На видео российские пропагандисты задают ему провокационные вопросы, но тот отвечает с намеком, что именно россияне убили военнопленных, чтобы сломить дух других пленников. Напомним, что российские СМИ не раз заявляли о том, что это якобы ВСУ устроили теракт в Еленовке.

«До сих пор точно неизвестно, кто погиб. Все в шоке. Объяснений никто не находит, все в трауре. В бараке тишина. Случилась большая беда. Люди прошли через ад. Грубо говоря, все ждут дома долгожданной свободы и на финишной прямой происходит такая трагедия», — сказал Волынский.

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