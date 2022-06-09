Еврокомиссия предложила странам ЕС поставлять газ из Египта и Израиля

Представители Европейского союза публично заявили, что блок намерен заключить трехстороннее соглашение с Египтом и Израилем до лета, но детали проекта от 7 июня не разглашаются.

Европейская комиссия предложила странам-членам ЕС подписать сделку с Египтом и Израилем для увеличения импорта природного газа из восточного Средиземноморья, согласно проекту документа от 7 июня.

Проект меморандума о взаимопонимании, который еще может быть изменен и требует одобрения правительств заинтересованных стран, является частью усилий Европейского союза по сокращению импорта ископаемого топлива из россии* после войны в Украине.

«Природный газ, который будет поставляться в Европейский Союз, будет поступать либо из Арабской Республики Египет, либо из Государства Израиль, либо из любого другого источника в регионе Восточного Средиземноморья, включая государства-члены ЕС в этом регионе», — говорится в девятистраничном документе.

ЕС публично заявил, что намерен заключить трехстороннее соглашение с Египтом и Израилем до лета, но детали в проекте от 7 июня не разглашаются.

Председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен должна посетить Каир на следующей неделе.

Курсор ранее писал, что Израиль настаивает на том, что не ведет бурение в спорном районе. Министр обороны Бени Ганц, министр иностранных дел Яир Лапид и министр энергетики Карин Эльхаррар выступили с совместным заявлением на фоне напряженности в отношениях с Ливаном по поводу бурения в месторождении Кариш.