Еврокомиссия предложила странам ЕС поставлять газ из Египта и Израиля

Европейская комиссия предложила странам-членам ЕС подписать сделку с Египтом и Израилем для увеличения импорта природного газа из восточного Средиземноморья, согласно проекту документа от 7 июня.
Проект меморандума о взаимопонимании, который еще может быть изменен и требует одобрения правительств заинтересованных стран, является частью усилий Европейского союза по сокращению импорта ископаемого топлива из россии* после войны в Украине.
«Природный газ, который будет поставляться в Европейский Союз, будет поступать либо из Арабской Республики Египет, либо из Государства Израиль, либо из любого другого источника в регионе Восточного Средиземноморья, включая государства-члены ЕС в этом регионе», — говорится в девятистраничном документе.
ЕС публично заявил, что намерен заключить трехстороннее соглашение с Египтом и Израилем до лета, но детали в проекте от 7 июня не разглашаются.
Председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен должна посетить Каир на следующей неделе.
Курсор ранее писал, что Израиль настаивает на том, что не ведет бурение в спорном районе. Министр обороны Бени Ганц, министр иностранных дел Яир Лапид и министр энергетики Карин Эльхаррар выступили с совместным заявлением на фоне напряженности в отношениях с Ливаном по поводу бурения в месторождении Кариш.