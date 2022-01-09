Фермеры перекрыли 90 шоссе в знак протеста из-за отмены пошлин на фрукты и овощи

Демонстранты перекрыли 90 шоссе на перекрестке Эйн Язав и жгли покрышки.

Сообщается, что фермеры перекрыли 90 шоссе на перекрестке Эйн Язав и жгли покрышки, протестуя против отмены пошлин на фрукты и овощи.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».

В демонстрации против отмены пошлин на сельскохозяйственную продукцию приняли участие около 200 фермеров и глава регионального совета Тамар Нир Венгер.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что полиция арестовала троих арабов за поджог автомобиля израильтянина в районе Шимон Хацадик.

В субботу вечером полиция Иерусалима арестовала трех арабов, подозреваемых в поджоге принадлежащего евреям автомобиля в районе Шимон Хацадик (Шейх Джарра).

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