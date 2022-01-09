Фермеры перекрыли 90 шоссе в знак протеста из-за отмены пошлин на фрукты и овощи

Сообщается, что фермеры перекрыли 90 шоссе на перекрестке Эйн Язав и жгли покрышки, протестуя против отмены пошлин на фрукты и овощи.
Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».
В демонстрации против отмены пошлин на сельскохозяйственную продукцию приняли участие около 200 фермеров и глава регионального совета Тамар Нир Венгер.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что полиция арестовала троих арабов за поджог автомобиля израильтянина в районе Шимон Хацадик.
В субботу вечером полиция Иерусалима арестовала трех арабов, подозреваемых в поджоге принадлежащего евреям автомобиля в районе Шимон Хацадик (Шейх Джарра).
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