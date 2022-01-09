Полиция арестовала троих арабов за поджог автомобиля израильтянина в районе Шимон Хацадик

В субботу вечером полиция Иерусалима арестовала трех арабов, подозреваемых в поджоге принадлежащего евреям автомобиля в районе Шимон Хацадик (Шейх Джарра).

Об этом сообщает jewishpress.com.

Полиция заявила, что начала расследование после сообщения о предполагаемом поджоге в районе Шейх-Джарра.

«В ходе быстрой операции, проведенной сотрудниками окружной полиции Иерусалима, трое подозреваемых в совершении преступления были арестованы, и после их ареста они были доставлены в полицию для допроса», — заявили в полиции.

Подозреваемые, жители восточного Иерусалима, были доставлены в магистратский суд Иерусалима в воскресенье, где полиция запросила продление их задержания для продолжения расследования.

8 декабря арабский террорист нанес ножевые ранения израильской матери, которая шла по улицам района Шимон Хацадик со своими тремя маленькими детьми. Мать, Мориа Коэн, около 20 лет, в легком состоянии была эвакуирована в больницу в Иерусалиме, поскольку в ее теле все еще торчал 12-дюймовый нож. Террористка скрылась с места происшествия, а полиция начала ее розыск и выследила до ближайшей школы для девочек. Огромные силы вошли на территорию и арестовали ее.

Ранее Курсор сообщал, что жена террориста, устроившего вчера теракт, арестована по возвращении из Иордании.

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