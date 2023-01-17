Финляндия потребовала экстрадиции мужчины, проживающего в Холоне

19:09, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

Подозреваемого уже арестовали.

Финляндия требует экстрадиции 20-летнего жителя Холона, подозреваемого в совершении сексуальных преступлений против несовершеннолетней в сети.

Об этом сообщает Maariv.

Его уже арестовала полиция. Международный отдел Генпрокуратуры подал ходатайство об экстрадиции и ходатайство о продлении содержания под стражей подозреваемого до получения решения об экстрадиции по его делу, а его содержание под стражей было продлено до воскресенья 29 января.

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