Израиль депортировал итальянку, задержанную в Иудее и Самарии

Израильские власти заявили во вторник, что они депортировали итальянку, задержанную в ходе военного рейда в районе Вифлеема в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

По информации ШАБАК, Стефанию Костантини арестовали в понедельник в ходе рейда в лагерь беженцев. Костантини прибыла по туристической визе в мае и подозревалась в причастности к террористической группировке Народного фронта освобождения Палестины (НФОП).

«Костантини была вызвана в сентябре 2022 года на допрос в Шин Бет, но она не сообщила (властям – прим.ред.) и даже продолжила свою деятельность в террористической организации», – рассказали в ведомстве.

После ареста женщину передали Управлению по делам народонаселения и иммиграции Израиля, и в тот же день депортировали. По словам 50-летней Костантини, солдаты избивали ее во время ареста, но эту информацию не подтвердили.

«Я пыталась сопротивляться, и они сильно били меня, пинали ногами на землю. Они кричали, что я террористка. Когда я была в джипе, они продолжали пинать меня ботинками по ногам», — рассказала она.

Ее депортировали в тот же день, когда министр иностранных дел Италии Антонио Таджани разговаривал по телефону с министром иностранных дел Эли Коэном. Ни один из них не упомянул дело Костантини в своих заявлениях.

По словам представителей здравоохранения ПА, в ходе рейда в понедельник был убит 14-летний палестинец. По информации ЦАХАЛа, военные вошли в лагерь беженцев, чтобы арестовать разыскиваемых палестинцев в ходе многомесячной борьбы с терроризмом. Подозреваемые бросали камни, взрывчатку и бутылки с зажигательной смесью в военных, которые в ответ применили средства разгона беспорядков и боевой огонь.

Министерство здравоохранения ПА заявило, что 14-летний мальчик получил ранение в голову в результате обстрела, и охарактеризовало его состояние как критическое. Позже министерство сообщило, что он умер.

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