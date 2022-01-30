Финляндия заявила, что в телефонах дипломатов обнаружена шпионская программа Pegasus

По данным министерства, шпионская деятельность, которая, по его словам, «больше не ведется», была нацелена на финских дипломатов, находящихся за границей.

Министерство иностранных дел Финляндии объявило, что финские дипломаты стали жертвами шпионского ПО Pegasus, разработанного израильской компанией NSO Group Technologies.

Об этом сообщает jns.org.

«Очень сложное вредоносное ПО заразило телефоны пользователей Apple или Android без их ведома и без каких-либо действий со стороны пользователя. С помощью шпионского ПО злоумышленники могли собирать данные с устройства и использовать его функции», — говорится в заявлении министерства.

По данным министерства, шпионская деятельность, которая, по его словам, «больше не ведется», была нацелена на финских дипломатов, находящихся за границей. Программное обеспечение Pegasus вызвало огромные споры и привело к дипломатической напряженности между Израилем и другими странами, а также к заявлениям о том, что у израильской полиции есть вредоносное ПО для незаконного шпионажа за гражданами Израиля.

В декабре законодатели-демократы в Соединенных Штатах призвали к санкциям против NSO Group и трех других иностранных компаний по наблюдению за продажу «своих услуг авторитарным режимам с большим послужным списком нарушений прав человека, что дает тиранам широкие шпионские полномочия».

Ранее Курсор сообщал, что начальник полиции не отрицает использование шпионского ПО.

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