Флаг Израиля напечатают на 3D-принтере – он побьет мировой рекорд Гиннесса

Израильский флаг будет состоять из более чем 1000 деталей, а его размер составит 3,5 на 5 метров.

Во вторник, 27 сентября, в Беэр-Шеве, в Музее научного парка Карассо, представят самый большой в мире флаг Израиля, который напечатан с помощью технологии 3D-принтера.

Об этом пишет издание "Детали".

В его "сборке" предлагают поучаствовать широкой публике. Флаг будет состоять из 1000 деталей, которые будут собирать до 15:00, его размер составит 3,5 на 5 метров. После этого национальный символ продемонстрируют представителям компании Guinness World Records и объявлен мировым достижением. Он побьет рекорд в категории "Печать самого большого в мире флага в 3D".

Также во время мероприятия пройдут лекции, в которых расскажут об экспериментах, побивших рекорды Гиннеса, израильских изобретениях, прославившихся на весь мир, а также проведут различные мастер-классы.

"Курсор" писал ранее, что самый большой флаг Израиля раскрыли под песни и танцы у Стены Плача в столице — Иерусалиме в честь праздника Дня Иерусалима.

Еще мы писали, что в парке подводной обсерватории Эйлата во время Дня независимости, 26 апреля, присоединились к поздравлениям израильтян и записали для них видео под водой. Дайверы погрузились в крупнейший на Ближнем Востоке бассейн с акулами для рутинного кормления и взяли с собой под воду большой флаг.

Напомним, что в Тель-Авиве состоялась акция в поддержку Украины. Участники флешмоба развернули на мосту Ицхака Навона украинский флаг, длина которого составила 30 метров.