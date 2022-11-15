Француза, отрицавшего Холокост, арестовали в Шотландии

Под Эдинбургом (Шотландия) местная полиция арестовала француза Винсента Рейнура, осужденного по антинацистским законам Франции.
Об этом сообщает The Times Of Israel.
Мужчину задержали после того, как власти искали его в течение двух лет. Полиция Шотландии сообщила, что Винсент Рейнуар был арестован в четверг в Файфе, к северу от Эдинбурга, от имени французских властей, и что в тот же день он предстал перед судом шерифа Эдинбурга.
53-летний Рейнуар несколько раз был осужден за отрицание Холокоста, уголовное преступление во Франции. Его последняя судимость была связана с серией антисемитских постов в социальных сетях.
Он был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения в ноябре 2020 года и еще к шести месяцам в январе 2021 года. Рейнуара называют «презренным отрицателем Холокоста, которого неоднократно осуждали французские суды».
Благотворительная организация заявила, что он, как сообщается, живет в Великобритании, работая частным репетитором. В нем говорится, что его первое осуждение за отрицание Холокоста было в 1991 году за распространение листовок, отрицающих существование газовых камер в концентрационных лагерях.
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