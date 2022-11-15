Француза, отрицавшего Холокост, арестовали в Шотландии

Более 30 лет назад задержанного осудили за распространение листовок, отрицающих существование газовых камер в концентрационных лагерях.

Под Эдинбургом (Шотландия) местная полиция арестовала француза Винсента Рейнура, осужденного по антинацистским законам Франции.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Мужчину задержали после того, как власти искали его в течение двух лет. Полиция Шотландии сообщила, что Винсент Рейнуар был арестован в четверг в Файфе, к северу от Эдинбурга, от имени французских властей, и что в тот же день он предстал перед судом шерифа Эдинбурга.

53-летний Рейнуар несколько раз был осужден за отрицание Холокоста, уголовное преступление во Франции. Его последняя судимость была связана с серией антисемитских постов в социальных сетях.

Он был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения в ноябре 2020 года и еще к шести месяцам в январе 2021 года. Рейнуара называют «презренным отрицателем Холокоста, которого неоднократно осуждали французские суды».

Благотворительная организация заявила, что он, как сообщается, живет в Великобритании, работая частным репетитором. В нем говорится, что его первое осуждение за отрицание Холокоста было в 1991 году за распространение листовок, отрицающих существование газовых камер в концентрационных лагерях.

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