Экоактивисты из скандальной организации возмутили соцсети сравнением с Анной Франк

Just Stop Oil вызвали ярость у общественности, сравнив себя с людьми, которые прятали Анну Франк во время Холокоста.

Протестующие из британской группы Just Stop Oil, которая в последнее время часто появлялась в заголовках из-за того, что обливала супом знаменитые картины в галереях, вызвали возмущение в четверг, сравнив себя и свое дело с людьми, которые прятали Анну Франк во время Холокоста.

«Люди, которые прятали Анну Франк во время Второй мировой войны, были преступниками… Так же, как и французское Сопротивление. Соблюдение закона не дает вам морального превосходства — по крайней мере, когда наше правительство все еще имеет законное разрешение на добычу нефти и газа, достаточные для того, чтобы убить миллионы. Хорошие люди нарушают плохие законы», — написала группа в Твиттере.

Just Stop Oil также недавно привела в ярость автомобилистов центрального Лондона, блокируя оживленные дороги в дневное время.

На видео инцидента видно, как усталые водители выходят из своих автомобилей и физически стаскивают протестующих с дороги.

Председатель Еврейского представительного совета Лидса Саймон Майерсон раскритиковал защитников окружающей среды, написав в Твиттере: «Хороший совет: не пытайтесь сравнивать свою самодовольную перформативную чепуху с евреями в нацистской Германии. Потому что это грубо, неправильно и, возможно, расистски».

Ранее Курсор писал, что экоактивисты облили супом еще одну знаменитую картину Ван Гога.