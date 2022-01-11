Футбольный клуб Бейтар будет продан французскому предпринимателю

Израильский футбольный клуб «Бейтар» (Иерусалим) будет продан французскому предпринимателю, имя которого пока не называется.

Как сообщила сегодня, 11 января, телерадиокорпорация «Кан», владелец футбольного клуба Бейтар подписал с будущим покупателем меморандум о намерениях, включающий пункт о сохранении сделки в тайне.

Нынешним владельцем «Бейтара» является израильский предприниматель Моше Хогег.

По его мнению столичный ФК — весьма проблемный актив. Не только потому, что его содержание требует серьезных инвестиций.

Но также потому что у «Бейтара» самая склонная к конфликтам армия поклонников.

Израильские футбольные организации не один раз наказывали клуб за расистские выкрики на трибунах во время матчей в адрес футболистов-арабов.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Самарии впервые в истории проводится чемпионат Израиля по эндуро.

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