Футбольный клуб Бейтар будет продан французскому предпринимателю

14:50, Сегодня
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Беспорядки на тренировке футбольного клуба Бейтар
Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Израильский футбольный клуб «Бейтар» (Иерусалим) будет продан французскому предпринимателю, имя которого пока не называется.

Как сообщила сегодня, 11 января, телерадиокорпорация «Кан», владелец футбольного клуба Бейтар подписал с будущим покупателем меморандум о намерениях, включающий пункт о сохранении сделки в тайне.

Нынешним владельцем «Бейтара» является израильский предприниматель Моше Хогег.

По его мнению столичный ФК — весьма проблемный актив. Не только потому, что его содержание требует серьезных инвестиций.

Но также потому что у «Бейтара» самая склонная к конфликтам армия поклонников.

Израильские футбольные организации не один раз наказывали клуб за расистские выкрики на трибунах во время матчей в адрес футболистов-арабов.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Самарии впервые в истории проводится чемпионат Израиля по эндуро.

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Автор материала:
Йонатан Кариш
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