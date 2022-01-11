Футбольный клуб Бейтар будет продан французскому предпринимателю

Как сообщила сегодня, 11 января, телерадиокорпорация «Кан», владелец футбольного клуба Бейтар подписал с будущим покупателем меморандум о намерениях, включающий пункт о сохранении сделки в тайне.
Нынешним владельцем «Бейтара» является израильский предприниматель Моше Хогег.
По его мнению столичный ФК — весьма проблемный актив. Не только потому, что его содержание требует серьезных инвестиций.
Но также потому что у «Бейтара» самая склонная к конфликтам армия поклонников.
Израильские футбольные организации не один раз наказывали клуб за расистские выкрики на трибунах во время матчей в адрес футболистов-арабов.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Самарии впервые в истории проводится чемпионат Израиля по эндуро.
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