В Самарии впервые в истории проводится чемпионат Израиля по эндуро

В пятницу в Самарии стартовал чемпионат Израиля по эндуро — двухколесному виду мотоспорта, в котором основное внимание уделяется выносливости гонщиков и внедорожным мотоциклам.

Об этом пишет Arutz Sheva.

В соревнованиях, которые проходили в индустриальном парке Шахак недалеко от города Шакед на севере Самарии, приняли участие около 140 гонщиков, приехавших посоревноваться на уникальной местности Самарии.

Соревнования проводились в партнерстве с Региональным советом Самарии, Отделом туризма Совета и Израильской ассоциацией мотоспорта.

Братья Гиль и Ор заняли первое место в чемпионате, представляя жителей Эц Эфраима.

«Мы очень, очень рады, что вы здесь, с нами», — сказал председатель регионального совета Самарии Йосси Даган, присутствовавший на соревнованиях. «Мы вложили сюда много сил и средств, и я надеюсь, что мы начали здесь традицию на долгие годы совместной жизни. Каждый год мы будем проводить здесь чемпионат».

«Самария находится в центре страны, как исторически, так и географически, но мы действительно хотим быть и культурным, и туристическим центром, и нам очень нравится, что вы здесь, представляя все виды и типы. Самария принадлежит всем и открыта для всех. Всегда приезжайте сюда с большой любовью».

Курсор также писал, что еврейская спортсменка из Нью-Джерси представит Израиль на Олимпийских играх в Пекине. Копс и ее партнер 33-летний Евгений Краснопольский недавно прошли квалификацию для участия в соревнованиях по парному фигурному катанию на Олимпийских играх, которые состоятся в феврале следующего года.

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