Гафни: Половина должна служить в ЦАХАЛе, половина изучать Тору

Депутат Кнессета Моше Гафни (Объединенный иудаизм Торы) обратился к Федерации местных властей Израиля и выразил позицию своей партии по актуальному вопросу.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Не может быть, чтобы в еврейской стране не было студентов, изучающих Тору, которые являются солдатами. Такой реальности не существует. Когда были кровопролитные войны во дни царя Давида, пророк пришел к царю Давиду и сказал ему — половина народа изучает Тору, а половина народа служит в войске, и они делят бремя. Я предлагаю это сегодня также: что половина народа изучает Тору, а половина служит в армии, и они по очереди. Я говорю – учащиеся Поневежской ешивы – они пойдут в армию воевать, а гимназисты в это время будут изучать Тору. Это то, на что мы согласились», – заявил Гафни.

У политика спросили, может ли человек служить на флоте и поступить в университет, на что Гафни ответил категорически: «Не может. Наши люди, прошедшие через холокосты, катастрофы, инквизицию и крестовые походы, наконец вернулись в свою страну из-за этой реальности — что в нем всегда были ученики Торы. Я хочу, чтобы был статус-кво, я не вдавался в подробности о законопроекте».

В ответ журналист сказал, что это является абсурдным заявлением, а одновременное изучение Торы и прохождение службы в армии – отличная возможность, предоставляемая государством. Депутат не отрекся от своей точки зрения и добавил, что человек не может одновременно служить и в ВВС, и в ВМФ. По его словам, существуют вещи, которые люди должны выполнять.

«Гафни, спасибо за это важное разъяснение. Позвольте мне кое-что прояснить для вас – никто не собирается быть здесь неудачником», – прокомментировал эти тезисы министр финансов Авигдор Либерман.

«Курсор» сообщал, что Герцог предоставит Нетаниягу отсрочку.