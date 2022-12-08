Герцог предоставит Нетаниягу отсрочку – СМИ

Срок действия мандата истекает в ночь с воскресенья на понедельник.

Президент Ицхак Герцог, скорее всего, ответит на просьбу назначенного премьер-министра по окончании мандатного периода в первом

Об этом сообщает Israel Hayom.

Срок действия мандата, данного президентом Герцогом назначенному премьер-министром Нетаниягу, истекает в ночь с воскресенья на понедельник. По закону лидер Ликуда должен подать запрос на продление в течение разумного периода времени до истечения крайнего срока. Есть версия, что если Нетаниягу попросит о продлении, а президент Герцог предоставит ему продление, как это делали президенты до него.

Основные существенные разногласия «Ликуда» остаются с иудаизмом Торы, с вопросом о законе о воинской повинности в центре. Кроме того, «Ликуд» стремится завершить законотворчество нескольких законов — среди них передача полномочий назначенному министру национальной безопасности депутату Кнессета Итамару Бе-Гвиру, а также подготовка к назначению министром председателя ШАС Арье Дери.

Ранее глава партии Авода Мейрав Михаэли призвала президента Ицхака Герцога отклонить ожидаемую просьбу назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу о предоставлении ему дополнительных 14 дней, в течение которых он должен сформировать новое правительство.

«Кнессет Нетаниягу стремится нанести серьезный удар по демократической природе государства и принять драконовские законы, прежде чем взять на себя фактическую ответственность в качестве премьер-министра», — заявила она.

«Курсор» сообщал, что, по информации журналистов, Ликуд и ШАС окончательно договорились о создании коалиции.

Помимо этого Элькин раскритиковал коалиционные соглашения и заявил, что Нетаниягу нокаутирован его сообщниками.