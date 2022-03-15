Галь Гадот показала, как празднует Пурим в США

Хотя Галь Гадот живет в США, она, конечно же, празднует Пурим. Звезда даже провела день на кухне с дочерьми, чтобы сделать хоменташ.

По случаю празднования Пурима, отмечаемого сегодня в Израиле, Галь Гадот вчера вечером показала в социальных сетях, как на домашней кухне она с двумя дочерьми, Альмой и Майей, готовили традиционное праздничное блюдо — хоменташ.

Нет сомнений, что Гадот – настоящая Чудо-женщина, которая также является примерной матерью, умеющей печь и пачкать руки на кухне.

Галь спрятала глаза своих дочерей за очками-масками, хотя в прошлом она уже выставляла девочек на публике и в соцсетях. Под фотографиями она написала: «Пурим — один из моих любимых праздников, и готовка хоменташа с детства — определенно одно из моих любимых занятий в праздник».

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Напомним, что в Иерусалиме и некоторых других городах из-за непогоды решили отпраздновать Пурим 14 марта, а не 15-го. Некоторые родители поддержали решение муниципалитетов, другие разочаровались. Многие пожаловались, что не успели подготовить костюмы.

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