Галант напомнил призывникам, что отказ от службы несет ущерб государству

Министр отметил, что армия всегда оставалась единой и понимала масштабы задачи и великую ответственность.

Министр обороны Йоав Галант заявил, что призывы к отказу от военной службы наносят ущерб безопасности Израиля.

Об этом сообщает «Детали«.

Во время беседы с бойцами и командирами 363-го резервистского батальона, он подчеркнул, что никто не должен использовать символы ЦАХАЛа или израильский флаг для оправдания своей стороны.

«Никому не разрешается использовать символ подразделения, символ ЦАХАЛа или израильский флаг для оправдания одной стороны. Ни при каких обстоятельствах не призывают к неповиновению, — заявил он.

Министр отметил, что армия всегда оставалась единой и понимала масштабы задачи и великую ответственность, возложенную на нее, независимо от различных общественных событий в стране.

«Я вижу здесь людей со всей страны: религиозных, светских, с левым и правыми взглядами. Я видел демонстрации после Войны Судного дня пятьдесят лет назад, я пережил интифады, всегда были какие-то общественные события, но перед лицом всего этого армии удавалось оставаться единой, понимать масштабы задачи и великой ответственности, возложенной на нее», — подчеркнул он.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что проводится оценка ситуации в связи с отказом резервистов от службы в знак протеста против судебной реформы.

Напомним, резервисты массово отказываются от службы. Отказ резервистов от службы является знаком протеста против судебной реформы. Как отмечено в сообщении, выпускники подразделения радиоэлектронной разведки 8200 объявили о своем присоединении к борьбе против судебной реформы. В соответствии с этим заявлением, они не планируют проходить резервистскую службу, если законы, связанные с судебной реформой, будут полностью приняты.