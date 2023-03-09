Галант провел важные переговоры с главой Пентагона: что обсуждали

Министр обороны Израиля, Йоав Галант, встретился с министром обороны США, Ллойдом Остином, чтобы обсудить вопросы безопасности, включая возможности предотвращения Ираном создания ядерного оружия.

Об этом пишет «Израиль Сегодня«.

Так, Галант осудил агрессивное поведение Ирана и его финансирование террористических группировок в Сирии и Ливане. Министры также обсудили ситуацию на территориях Иудеи, Самарии и Газы и продолжение борьбы с терроризмом в регионе.

«Что касается палестинской арены, Израиль заинтересован в мире и благополучии палестинских граждан в Иудее, Самарии и Газе, но в то же время это не будет происходить за счет безопасности граждан Израиля. Перед лицом терроризма мы будем действовать решительно», — подчеркнул министр.

В ходе переговоров Галант выразил благодарность Остину за поддержку Израиля и подчеркнул, что страны должны сотрудничать, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Он также подчеркнул, что безопасность граждан Израиля останется приоритетом в любых решениях, связанных с палестинской ареной.

«Глубина стратегических связей и разнообразие сотрудничества между Соединенными Штатами и Израилем являются важным якорем в поддержании региональной стабильности и в укреплении безопасности Государства Израиль. В последнее время сотрудничество между странами беспрецедентно. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия, и наши совместные возможности в этом отношении имеют особое значение и большую силу. Иранская ядерная угроза требует от нас оценки и готовности к любым действиям, повторяю и подчеркиваю, к любым действиям», — отметил Галант.

Галант отметил, что глубина стратегических связей и сотрудничество между США и Израилем являются важным фактором в поддержании региональной стабильности и безопасности Государства Израиль.

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