Израиль и США договорились усилить координацию по Ирану

Израиль и США договорились усилить координацию по Ирану, в частности предотвращение разработки Ираном ядерного оружия.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

Так, состоялась встреча министра по стратегическим вопросам Израиля Рона Дермера и советника по национальной безопасности Цахи Ханегби в Вашингтоне с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Они говорили о продолжении ядерной программы Ирана и угрозе, которую Тегеран представляет для стран Ближнего Востока.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс рассказал, что Блинкен, Дермер и Ханегби говорили об американо-израильских отношениях, а также об их приверженности предотвращению разработки Ираном ядерного оружия и совместной работе по продвижению «взаимного сотрудничества в отношении угроз, исходящих от Ирана».

Беседа официальных лиц также касалась всплеска насилия в Иудее и Самарии и того, что всем сторонам нужно предпринять шаги для того, чтобы восстановить спокойствие и разрядить напряженность.

Ранее в разведке США сообщили о секретном соглашении между Ираном и *россий, в котором москва гарантировала Тегерану поставки урана для создания ядерного оружия.

Также «Курсор» сообщал, что Иран может быть связан с «расстрельным списком» BDS, который нацелен на бостонских евреев.

Помимо этого недавно президент США Джо Байден назначил еврейского эксперта.

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