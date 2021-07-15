Ганц: Израиль готовится к противостоянию с Ираном

«Против величайшей угрозы — Ирана, вооруженного ядерным оружием — у нас нет другого выбора, кроме как наращивать наши силы, продолжать полагаться на наш человеческий капитал и адаптировать наши возможности и наши планы», — сказал Ганц.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В последние месяцы США и Иран вели переговоры о взаимном возвращении к ядерной сделке 2015 года, но на этих переговорах пока не удалось добиться прорыва, что увеличивает вероятность того, что Тегеран полностью откажется от соглашения.

Израиль утверждал, что, поскольку он не является частью ядерной сделки, он может действовать так, как считает нужным, чтобы помешать Ирану получить атомную бомбу.

Ганц призвал правительство позволить службам безопасности страны «поддерживать военное превосходство, которое обеспечивает наше безопасное существование и способствует миру».

Это замечание, по-видимому, относится к сообщению телекомпании Кан о том, что ЦАХАЛ просил правительство о значительном увеличении бюджета, в значительной степени для подготовки к нанесению ударов, направленных на предотвращение ядерных попыток Ирана.

«Все эти угрозы требуют, чтобы мы ускорили и повысили нашу готовность выполнять нашу миссию железной стеной действий, а не обходиться одними словами», — сказал Ганц.

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ запросил миллиарды шекелей на случай войны с Ираном. В генштабе ЦАХАЛа попросили увеличить финансирование из бюджета на миллиарды шекелей для подготовки к возможной атаке на объекты иранской ядерной программы.

Курсор уже сообщал, что по словам главы минобороны Бени Ганца, Израиль должен готовиться к получению ядерного оружия Ираном.

Биньямин Нетаниягу заявил, что Иран на пути к ядерной бомбе, а Беннет ничего не делает. Нетаниягу считает, что Беннет «продал» Израиль согласившись ничего не делать без ведома США.

Экс-глава штаба ЦАХАЛа заявил, что Иран даже без ядерного оружия представляет собой угрозу для Израиля.

Курсор сообщал, что Израиль подталкивает США к сохранению санкций Трампа в отношении Ирана. Иерусалим признает, что президент США Джо Байден намерен вернуться к первоначальному соглашению с Ираном.

Ранее Курсор писал, что Иран начал производство обогащенного металлического урана. Иран все больше отходит от соблюдения СВПД 2015 года, теперь начав производить металлический уран, обогащенный до 20%.

Кроме этого, министр иностранных дел Германии считает, что сделка с Ираном близка к заключению.

Иран озвучил условие возобновления ядерной сделки 2015 года. Иран обуславливает возвращение к ядерной сделке при обязательстве США никогда больше не уходить.

Курсор также сообщал, что глава ООН призвал США отменить санкции против Ирана. Генеральный секретарь ООН призвал США сделать все, чтобы вернуться к ядерному соглашению.

Иран изучает возможность продления сделки с МАГАТЭ по мониторингу. Иран ранее ограничил доступ к некоторым из своих ядерных объектов инспекторам МАГАТЭ.

В Иране заявили, что изображения ядерных объектов не будут переданы в МАГАТЭ.

Курсор уже сообщал, что в США предупредили о начале войны между Израилем и Ираном. Сенатор-республиканец Линдси Грэм предупредил, что война между Израилем и Ираном может быть неизбежной. Он обвинил в сложившейся ситуации президента США Джо Байдена.